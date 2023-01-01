Битрикс.Турбо

Мы проводили тестирование тарифа до старта продаж —
на пустом родительском сервере, то есть в «идеальных условиях».
В условиях реального сайта, с другим набором модулей и нагрузкой могут быть другие результаты.
Что тестировали?
1. 1С-Битрикс: Управление сайтом»
версии 18.0.4 в редакциях « Стандарт» в кодировке
utf-8 и «Бизнес».
Взяли две редакции, чтобы тесты были более показательными.
Смотрели на два показателя производительности:
- баллы Битрикс, так называемые «попугаи»;
- скорость запросов к главной странице в секунду, мерили утилитой ab.
Предварительно оптимизировали серверное ПО по рецепту Битрикс GT (это
серьезно повлияло на результаты, мы сравнивали).
Результаты тестирования указали в конфигураторе сервера:
чтобы вы могли двигать «ползунки» и видеть производительность каждой конфигурации.
— Почему количество попугаев для всех конфигураций одинаковое?
Потому что мы указали значение для редакции «Стандарт» — 240 попугаев.
Провели несколько тестов для «Стандарта» и получили до 300 попугаев,
но максимальное стабильное значение — 240.
«Бизнес» — более «тяжелая» редакция,
и показатель получился немного меньше — до 165 стабильных попугаев.
Не стали указывать диапазон попугаев, потому что цифра
почти не меняется в зависимости от конфигурации.
По нашим последним исследованиям
попугаи зависят от частоты,
а частота — штука более-менее
постоянная (от 3.6 до 5.0 ГГц).
— Почему число запросов меняется в зависимости от конфигурации?
Потому что скорость запросов
в первую очередь зависит от количества ядер процессора.
Чем больше ядер — тем больше производительность.
Мы тестировали число запросов для редакции «Бизнес»,
указали эти результаты в конфигураторе.
2. «Битрикс24» в редакции «Корпоративный портал».
Так как Битрикс24 — это не сайт, поэтому оценивать производительность
через запросы к главной странице мы не видим смысла.
Попугаев померили для редакции «Корпоративный портал»,
аналогичным с «Управление сайтов» способом.