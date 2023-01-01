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Битрикс.Турбо

Серверы для Битрикс

Тариф оптимизирован специально для продуктов 1С-Битрикс, чтобы обеспечить им стабильную работу и максимальную производительность.

от 999 рубмес
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Битрикс.Турбо — это:

Для любых проектов
От e-commerce и ритейла до корпоративных порталов и специальных проектов.
Скоростные процессоры
Intel Xeon E 2288G, Intel Core i9−9900K, i9−10900K, i9−11900K и AMD Ryzen 9 5950X: до 8 CPU частотой до 5,3 ГГц.
Окружение GT
Обновлённое GT-окружение позволит добиться максимального быстродействия для проектов Битрикс.
NVMe
До 960 Гб дискового пространства на базе быстрых NVMe-накопителей.
Также Битрикс.Турбо популярен среди пользователей других CMS: Wordpress, Joomla, OpenCart, CS Cart, UMI, MODx, PrestaShop, NetCat, ShopScript.

Реальные результаты

Тариф входит в ТОП по производительности процессора и диска среди реальных пользовательских тестов hosting101:

Тест производительности процессора по расчету SHA256-хешей
IOPS. Тест производительности дисковой подсистемы

Тест-драйв сервера

Перед покупкой вы можете бесплатно взять сервер на тест и проверить, подходит ли он для вашего проекта.
Оптимизирован для Битрикс
Процессоры до 5,3 ГГц
Администрирование в подарок
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1
Процессор и память
Количество ядер
процессора (до 5,3 ГГц) Используем мощные процессоры Intel Core i9-9900K, i9-10900K, i9-11900K и AMD Ryzen 9 5950X с частотой до 5,3 ГГц.
Объём оперативной
памяти (DDR4) Объём оперативной памяти и количество ядер процессора взаимозависимы.
2
Хранилище
Объём NVMe-накопителя Объём накопителя лучше выбрать «с запасом», чтобы не возникло проблем из-за внезапной нехватки места.
3
ОС CentOS 7
Выбор операционной системы Если вы хотите установить свою ОС, обратитесь в службу поддержки.
CentOS
    7
Выбор предустановленного ПО Если вы планируете использовать тариф для другой CMS, выберите вариант без предустановленного ПО.
4
Канал
Выбор канала Вам доступно до 100 Мбит/с безлимитным трафиком и до 500 Мбит/с трафиком до 32 Тб в месяц. Стоимость трафика при превышении — 190 руб за 1 Тб.
Также вы можете подключить канал с защитой от DDoS-атак (1 Мбит/с).

При покупке Битрикс.Турбо вы получаете:

1 выделенный IP-адрес
Администрирование на первый месяц работы
Помощь в переезде с другого хостинга
  • ОС CentOS 7
Битрикс.Турбо
  • CPU
     
  • RAM
     Гб
    NVMe
     Гб
  • Операционная система
  • Предустановленное ПО
  • Канал
  • Лимит IP-адресов
    32 адреса
  • Оценка производительности Оценка произв-сти
    До N/A баллов Встроенная оценка Битрикс, полученная при стартовом тестировании. До N/A req/sec Оценка утилитой ab при стартовом тестировании. Означает количество динамических страниц, которые способен выдать сервер в секунду.
999
руб
мес
Bitrix Turbo
999 руб мес

-30% при покупке
лицензий Битрикс

При покупке лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом» или «Битрикс24» вы получите скидку 30% на 3 месяца аренды сервера Битрикс.Турбо.

Не придётся ничего устанавливать — после покупки сервера достаточно перейти по ссылке в письме, выбрать нужную редакцию Битрикса и ввести лицензионный ключ. Система готова к работе!

Выбрать лицензию

Дата-центры в Москве

WEB DC
Собственный дата-центр с охраной, современными системами безопасности и климат-контроля позволяет нам контролировать ситуацию внутри него и предлагать гибкие решения нашим клиентам.
Подробнее
IXcellerate
Дата-центр разработан и построен с учётом стандартов Uptime Institute. Вся инфраструктура ДЦ полностью зарезервирована, ремонт и профилактика на уровне ДЦ не требуют отключения серверов.
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Почему стоит работать с нами?

20 лет опыта
Работаем на рынке хостинга с 2002 года, непрерывно растём и развиваемся.
Круглосуточная поддержка
Отвечаем на ваши обращения круглосуточно и без выходных, даже в праздники.

FAQ

Служба поддержки FirstVDS работает круглосуточно и без выходных. По любым вопросам можете обратиться по телефону 8 800 775-38-37 или создать запрос в Личном кабинете.

Чтобы создать запрос, в личном кабинете откройте раздел «Поддержка» — «Запросы». Нажмите кнопку «Создать». Укажите тему запроса, в выпадающем списке выберите услугу, с которой связан ваш вопрос. Напишите, что не работает: какой сервис, сайт, почтовый ящик и т. д. При необходимости прикрепите скриншот.

Администрирование — выполнение дополнительных работ на сервере клиента — платное. Стоимость: 400 руб за разовую работу или 750 рублей за 5 работ. Подробнее об администрировании серверов.

У каждого клиента есть виртуальный лицевой счёт, с которого ежедневно списываются средства для оплаты виртуального сервера. Пополнить счет можно в разделе «Финансы» — «Платежи».

Например, вы используете Битрикс.Турбо за 999 рублей в месяц. В феврале 28 дней, значит, со счёта будет списываться сумма 999 / 28 = 35,6 рубля ежедневно.

Пока на счёте хватает средств — сервер и остальные услуги работают.
Посмотреть список всех расходов можно в личном кабинете в разделе «Финансы» — «Расходы».

Тестовый период предоставляется по согласованию с отделом продаж.

Телефон: 8 800 775-38-37, доб. 2
Email: sales@firstvds.ru

Для получения скидки после активации лицензии обратитесь в отдел продаж — в чате на сайте либо через систему тикетов, по телефону или почте.

Телефон: 8 800 775-38-37, доб. 2
Email: sales@firstvds.ru

Для защиты от DDoS-атак мы используем геораспределенную сеть фильтров, подключенных к интернет-каналу с большой пропускной способностью. Весь входящий трафик анализируется, выявляются аномалии и нестандартная сетевая активность. Вредоносный трафик блокируется, а рабочий — пропускается.

Наша защита эффективно подавляет атаки на 3, 4 и 7-м уровне модели OSI. Это и низкоуровневые сетевые атаки, и атаки на уровне сайта — с эмуляцией действий настоящих пользователей.

  • Только для виртуальных серверов FirstVDS
  • Защищаем сервер целиком
  • Требуется смена IP-адреса
  • 250 руб/мес за канал 1 Мбит/с
  • Мощность DDoS-атаки не важна: учитываем только «белый» трафик, который создают реальные посетители вашего сайта и сам сервер

Подробное описание условий

Настройка бэкапов осуществляется средствами Битрикс, либо вы можете воспользоваться услугой автоматического резервного копирования для серверов без панели управления.

Мы проводили тестирование тарифа до старта продаж — на пустом родительском сервере, то есть в «идеальных условиях». В условиях реального сайта, с другим набором модулей и нагрузкой могут быть другие результаты.

Что тестировали?

1. 1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 18.0.4 в редакциях « Стандарт» в кодировке utf-8 и «Бизнес». Взяли две редакции, чтобы тесты были более показательными.

Смотрели на два показателя производительности:

  • баллы Битрикс, так называемые «попугаи»;
  • скорость запросов к главной странице в секунду, мерили утилитой ab.

Предварительно оптимизировали серверное ПО по рецепту Битрикс GT (это серьезно повлияло на результаты, мы сравнивали).

Результаты тестирования указали в конфигураторе сервера: чтобы вы могли двигать «ползунки» и видеть производительность каждой конфигурации.

— Почему количество попугаев для всех конфигураций одинаковое?

Потому что мы указали значение для редакции «Стандарт» — 240 попугаев.

Провели несколько тестов для «Стандарта» и получили до 300 попугаев, но максимальное стабильное значение — 240. «Бизнес» — более «тяжелая» редакция, и показатель получился немного меньше — до 165 стабильных попугаев.

Не стали указывать диапазон попугаев, потому что цифра почти не меняется в зависимости от конфигурации. По нашим последним исследованиям попугаи зависят от частоты, а частота — штука более-менее постоянная (от 3.6 до 5.0 ГГц).

— Почему число запросов меняется в зависимости от конфигурации?

Потому что скорость запросов в первую очередь зависит от количества ядер процессора. Чем больше ядер — тем больше производительность. Мы тестировали число запросов для редакции «Бизнес», указали эти результаты в конфигураторе.

2. «Битрикс24» в редакции «Корпоративный портал».

Так как Битрикс24 — это не сайт, поэтому оценивать производительность через запросы к главной странице мы не видим смысла. Попугаев померили для редакции «Корпоративный портал», аналогичным с «Управление сайтов» способом.

GT — особый набор программного обеспечения, который помогает ускорять работу сайтов или порталов на Битриксе.

GT собран на базе ОС Сentos 7, работает на свежих версиях Битрикса (не ниже 16.5 в utf-8 кодировке) и включает:

  • последние версии php 7.3, MariaDB 10.3 и Nginx 1.14.2,
  • установщик редакций выбранного продукта (Управление сайтом: Старт, Стандарт, Малый бизнес, Бизнес; Битрикс24: CRM и Корпоративный портал): открывается по IP-адресу после активации сервера.

Новое ПО подходит не всем, так как требует серьёзных навыков администрирования. Чтобы получить максимум скорости, придётся работать через консоль и отказаться от некоторых функций.

Сервер с GT всегда будет работать быстрее, чем сервер со стандартным окружением. Однако каждый сайт или портал будут иметь свои показатели производительности — на это влияет уникальный набор модулей и нагрузка на сервер, поэтому оценка Битрикса может быть ниже результатов наших замеров. По запросу можем проверить настройки после переноса, чтобы выжать максимум производительности.

Возьмите сервер на тест, чтобы попробовать GT и понять, насколько он вам подходит. Для подключения тестового периода обратитесь в отдел продаж по телефону 8 800 775-38-37, в онлайн-чате или по почте sales@firstvds.ru.

Подробнее в нашей статье.

Битрикс не поддерживает работу с панелью ISPmanager, поэтому для каждого вида окружения — стандартного или GT, есть разные варианты настройки:

1. Если сертификат платный и…
2. Если сертификат бесплатный — Let’s Encrypt
  • Бесплатно установим SSL-сертификат и настроим автообновление, если вы обратитесь с запросом в течение первого месяца после заказа сервера. Если обратитесь позже — установим SSL-сертификат за одно обращение из пакета администрирования или 400 руб., если у вас нет пакета.
  • Можно поставить сертификат самостоятельно:
    — на обычном окружении Битрикс — через меню окружения в терминале
    — на окружении GT — установить certbot, сгенерировать сертификаты и настроить автообновление по инструкции.

Битрикс не поддерживает работу с панелью ISPmanager, поэтому для каждого вида окружения — стандартного или GT, есть разные варианты настройки:

Для стандартного окружения Битрикс
  1. Чтобы настроить почту на стандартном окружении Битрикс, воспользуйтесь инструкцией по настройке почты на VM Bitrix. Рассказываем, как настроить почту двумя способами: по SMTP через сторонние сервисы и через почтовик на сервере.
  2. Или обратитесь в службу технической поддержки: одно обращение в рамках месячной поддержки или разовое — 400 рублей.
Для окружения GT
  1. Настройте почту по SMTP через сторонние сервисы, например, через Яндекс. Сложных настроек не требуется — необходимо создать почту на Яндексе и указать её данные в настройках почты в CMS. Создание и работа с почтовыми ящиками осуществляется через интерфейс Яндекс. Почты. Подробнее в инструкции «Как настроить почту для Bitrix GT».
  2. Настройте почту на самом виртуальном сервере — потребуются навыки администрирования и работы в консоли. Всю информацию о базовых настройках почтового сервера без панели мы собрали в одноименном разделе в Базе знаний.
  3. Или обратитесь в службу технической поддержки: одно обращение в рамках месячной поддержки или разовое — 400 рублей.
  4. При заказе нового сервера на тарифе Битрикс.Турбо администрирование на 1 месяц — в подарок. Поможем бесплатно в первый месяц работы.
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