Битрикс.Турбо

Мы проводили тестирование тарифа до старта продаж — на пустом родительском сервере, то есть в «идеальных условиях». В условиях реального сайта, с другим набором модулей и нагрузкой могут быть другие результаты.

Что тестировали?

1. 1С-Битрикс: Управление сайтом» версии 18.0.4 в редакциях « Стандарт» в кодировке utf-8 и «Бизнес». Взяли две редакции, чтобы тесты были более показательными.

Смотрели на два показателя производительности:

баллы Битрикс, так называемые «попугаи»;

скорость запросов к главной странице в секунду, мерили утилитой ab.

Предварительно оптимизировали серверное ПО по рецепту Битрикс GT (это серьезно повлияло на результаты, мы сравнивали).

Результаты тестирования указали в конфигураторе сервера: чтобы вы могли двигать «ползунки» и видеть производительность каждой конфигурации.

— Почему количество попугаев для всех конфигураций одинаковое?

Потому что мы указали значение для редакции «Стандарт» — 240 попугаев.

Провели несколько тестов для «Стандарта» и получили до 300 попугаев, но максимальное стабильное значение — 240. «Бизнес» — более «тяжелая» редакция, и показатель получился немного меньше — до 165 стабильных попугаев.

Не стали указывать диапазон попугаев, потому что цифра почти не меняется в зависимости от конфигурации. По нашим последним исследованиям попугаи зависят от частоты, а частота — штука более-менее постоянная (от 3.6 до 5.0 ГГц).

— Почему число запросов меняется в зависимости от конфигурации?

Потому что скорость запросов в первую очередь зависит от количества ядер процессора. Чем больше ядер — тем больше производительность. Мы тестировали число запросов для редакции «Бизнес», указали эти результаты в конфигураторе.

2. «Битрикс24» в редакции «Корпоративный портал».

Так как Битрикс24 — это не сайт, поэтому оценивать производительность через запросы к главной странице мы не видим смысла. Попугаев померили для редакции «Корпоративный портал», аналогичным с «Управление сайтов» способом.